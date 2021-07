Inter, Repubblica svela: “Big di Premier su Barella, addio a una condizione”

Sirene inglesi per il centrocampista nerazzurro, ora impegnato agli Europei con la Nazionale di Mancini

Sirene inglesi per Nicolò Barella. Ora impegnato agli Europei con la Nazionale del ct Roberto Mancini, il centrocampista dell’Inter è cercato dalle big di Premier League in vista della prossima stagione. La società nerazzurra non ha alcuna intenzione di sacrificare un altro big, ma dipenderà tutto dalle offerte che arriveranno (se arriveranno).