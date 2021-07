GdS – Mercato, big inglesi pazze di Barella e Skriniar: l’Inter spera che…

I due big della rosa di Simone Inzaghi hanno diversi estimatori nel massimo campionato inglese

Nuovi rumors su due big della rosa di Simone Inzaghi: Nicolò Barella e Milan Skriniar. Il primo è ancora in vacanza dopo la vittoria degli Europei con la Nazionale, il difensore invece ha già ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile. Ma occhio al mercato, come svela Gazzetta.it: “L’Inter spera che il sacrificio dei big si limiti ad Hakimi. Da qui al 31 agosto infatti andranno respinti gli assalti delle poche squadre in grado di pagare cash e subito: il Psg e le inglesi. Liverpool e Arsenal sono pazze di Barella. Il Tottenham di Paratici vorrebbe Skriniar, anche se potrebbe virare sull'atalantino Romero. Ma il mercato è ancora molto lungo”, si legge.