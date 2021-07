Repubblica – Inter, dopo Hakimi: la vera alternativa a Bellerin gioca in Serie A

Lo spagnolo è la prima scelta per la corsia destra nerazzurra, ma attenzione al piano B dalla Serie A

L’Inter vuole regalare al più presto a Simone Inzaghi l’erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra. È la priorità di mercato dei nerazzurri, che si stanno muovendo su due fronti in particolare secondo quanto svelato da La Repubblica. “La prima opzione è lo spagnolo Hector Bellerin, che volentieri sceglierebbe la Pinetina. Ma l'Arsenal per il suo cartellino chiede 20 milioni. Troppi per le casse interiste. Un'alternativa, altrettanto costosa, potrebbe essere l'argentino Nahuel Molina dell'Udinese, fresco di vittoria della Copa America con Leo Messi e compagni”, si legge.