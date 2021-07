GdS – Bellerin-Arsenal, incontro per i saluti: vuole solo l’Inter

Lo spagnolo, in uscita dai Gunners, è la prima vera scelta dei nerazzurri per la fascia destra

Hector Bellerin si avvicina all'Inter. Passi importanti dell'esterno spagnolo verso i nerazzurri, ora la società cercherà l'accordo con l'Arsenal per la formula dell'operazione. "Bellerin-Arsenal, incontro per i saluti” , si legge su Gazzetta.it.

Il quotidiano poi entra nei dettagli della situazione e spiega che Bellerin ha chiesto la cessione e aspetta solo l'Inter: "Hector Bellerin ha incontrato i Gunners per chiedere il trasferimento. La sua volontà è quella di lasciare il club per unirsi all’Inter. Si parla di cessione con opzione di acquisto o obbligo di riscatto, ma gli italiani preferiscono che non sia un obbligo", si legge.