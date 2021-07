Sky – Inter, offerta già fatta per Bellerin: discorso in stand-by per un motivo

Com'è la situazione per l'esterno spagnolo, sondato dalla società nerazzurra per la fascia destra

La priorità di mercato in casa Inter oggi è Nahitan Nandez. Dialoghi costanti sull’asse tra i nerazzurri e il Cagliari per il centrocampista uruguaiano, considerato un jolly fondamentale per la rosa nerazzurra da Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, a oggi l’Inter sta lavorando in modo più convinto per Nandez che per Bellerin. Per quest’ultimo l’Inter ha fatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto all’Arsenal, ma il club inglese deve prendere un terzino e chiede l’obbligo di riscatto per questo motivo. Per questo il discorso Bellerin a oggi è certamente più bloccato.