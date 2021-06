Calciomercato Inter: si lavora a un colpo in sinergia con il Cagliari

I nerazzurri e il club sardo provano a chiudere un'operazione per un giocatore offensivo che gioca in Argentina

Rafael Santos Borré nel mirino dell’Inter , ma non solo. L'attaccante classe 1995 del River Plate è finito anche sul taccuino del Cagliari e in Argentina aprono a un nuovo scenario di mercato.

Come riporta TyC Sports, il giocatore può arrivare in Sardegna per una stagione per poi passare all’Inter. Un colpo in sinergia tra le due società, in ottimi rapporti. La decisione sul suo futuro arriverà al termine della Copa America.