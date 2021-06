Sportitalia – Inter, Calhanoglu è stato offerto dal suo entourage

Trova conferme anche da Sportitalia la notizia che riguarda il trequartista turco, in scadenza di contratto con il Milan

Il nome di Hakan Calhanoglu in orbita Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo dopo il malore che ha fermato Christian Eriksen in nazionale e il turco è stato proposto all’Inter. In scadenza di contratto con il Milan al 30 giugno, secondo Sportitalia, Calhanoglu è stato offerto dall’entourage ai nerazzurri in vista della prossima stagione. Al momento in casa Inter stanno valutando diverse piste per rinforzare il centrocampo.