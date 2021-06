Inter, trattativa lampo per Calhanoglu: i motivi e cosa ha convinto Hakan

Cosa c'è davvero dietro al sì del turco ai nerazzurri dopo 4 anni al Milan con la numero 10 sulle spalle

Hakan Calhanoglu vestirà la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Dopo la scadenza di contratto con il Milan, il turco ha scelto i nerazzurri. La trattativa è stata lampo: l’agente del giocatore, Gordon Stipic, lo ha proposto ai nerazzurri dopo l’operazione di Christian Eriksen . Si è messo immediatamente in contatto con il duo Marotta-Ausilio che ha iniziato a valutare i dettagli economici della situazione.

Per l’Inter si è trattato di un’opportunità, una di quelle occasioni di mercato da cogliere al volo per sostituire immediatamente lo slot liberato da Eriksen, aspettando e sperando di rivedere presto il danese in campo. Calhanoglu aveva sul tavolo anche l’offerta del Milan, ma è stato convinto dal progetto tecnico nerazzurro e da Simone Inzaghi, che lo ha chiamato nelle scorse ore. Da qui la decisione di firmare subito con l’Inter.