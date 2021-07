Marchetti: “Inter, cena di mercato Inzaghi-società: si è parlato di esterni”

Le novità di mercato direttamente dall'esperto di Sky Sport dopo la prima vera giornata di Inzaghi da allenatore nerazzurro

Dopo la presentazione, la cena di mercato. Simone Inzaghi ha passato praticamente l'intera giornata con la dirigenza dell'Inter per pianificare le prossime mosse verso la nuova stagione. Ne ha parlato così Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, nell'editoriale per TMW: "All’Inter è stato presentato ufficialmente Inzaghi che in serata è andato a cena con la società. Per discutere di futuro e mercato. Come se ne è parlato in conferenza, soprattutto di Dimarco e Perisic. Per il ruolo di terzino resiste il nome di Bellerin, come quello di Zappacosta, ma l’Inter non ha fretta".