Sky – Inter, oggi si chiude per la cessione di Dalbert: formula e cifre

Il brasiliano è pronto a salutare i nerazzurri dopo i prestiti delle scorse stagioni: ecco i dettagli dell'operazione

Dalbert è pronto a lasciare l’Inter dopo i prestiti delle scorse stagioni in Francia. Non a titolo definitivo, ma in prestito con diritto di riscatto. Tutti i dettagli dell’operazione li ha svelati Sky Sport: “Dalbert verso il Cagliari. Prevista per oggi la firma sul contratto da parte dell'esterno. Tutto ok con l’Inter sulla base di un prestito con diritto sui 7 milioni di euro”, si legge.