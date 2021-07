Inter, Dalbert a un passo dal Trabzonspor: formula e cifre. Rilancio CSKA?

Gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro del terzino brasiliano, fuori dal progetto di Inzaghi e in uscita dall'Inter

L’Inter vuole fare cassa con gli esuberi. Si avvicina l’addio di Dalbert Enrique, l’anno scorso al Rennes, ma di proprietà dell’Inter. Il terzino brasiliano non rientra nei piani di Simone Inzaghi e della società nerazzurra e la sua partenza è ormai dietro l’angolo. Come riporta Gazzetta.it, “Dalbert è a un passo dal Trabzonspor in Turchia con obbligo di riscatto a 7 milioni, ma non è escluso un rilancio del CSKA Mosca”, si legge. Da capire se il club russo farà una nuova proposta ai nerazzurri e al giocatore o meno.