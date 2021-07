Sky – Via un altro big dopo Hakimi? La volontà dell’Inter in uscita è chiara

Le novità direttamente da Sky Sport sul mercato in uscita dei nerazzurri verso la prossima stagione

Un’altra cessione illustre dopo quella di Achraf Hakimi al PSG? Beppe Marotta settimana scorsa ha ribadito che la volontà dell’Inter è di trattenere tutti gli altri big e portare a termine altre operazioni minori in uscita. Alessandro Sugoni per Sky Sport è entrato nel dettaglio della situazione: "Bisogna capire se Joao Mario andrà al Benfica o allo Sporting CF. L’idea dell'Inter è di non voler cedere più giocatori di primo piano come Achraf Hakimi, ma vendere quelli non contrati nel progetto di Simone Inzaghi. Sia Beppe Marotta che Piero Ausilio lo hanno fatto capire molto bene”. La strategia di mercato dei nerazzurri è delineata: non sono previsti altri sacrifici dei big.