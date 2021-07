Inter, Repubblica svela: “Congelata una partenza, ha la stima di Inzaghi”

Il giocatore è stimato dal nuovo allenatore nerazzurro e può restare in rosa nella prossima stagione

Per il momento non si muove. Simone Inzaghi ha bloccato una partenza nella sua Inter in vista della nuova stagione. Come svelato da La Repubblica, è “congelata, al momento, la partenza del centrocampista Vecino: Inzaghi lo stima, l'ingaggio è importante, ma la società nerazzurra in mancanza di offerte convincenti potrebbe decidere di accontentare il tecnico con la permanenza in rosa dell’uruguaiano”, si legge. Ancora non si sono certezze sul futuro dell’ex Fiorentina, ma per ora resta in nerazzurro.