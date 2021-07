Calciomercato Inter: l’Arsenal offre una contropartita per Lautaro Martinez

I Gunners sono pronti a offrire una contropartita tecnica ai nerazzurri per arrivare all'attaccante argentino

Nuovi rumors dall’Inghilterra su Lautaro Martinez. L’Inter non vuole cedere il Toro, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno (se ci saranno). Come scrive il Mirror, l’Arsenal è pronto a offrire ai nerazzurri il cartellino di Hector Bellerin più una parte cash per convincere l’Inter a cedere l’argentino. Il prezzo? La società di Viale della Liberazione chiede almeno 80 milioni di euro per Lautaro.