Retroscena Inter: c’era l’accordo con l’Udinese per De Paul, poi il dietrofront

Come sono andate le cose tra i due club italiani per il trequartista argentino, ormai virtualmente dell'Atletico Madrid

Rodrigo De Paul è virtualmente un calciatore dell'Atletico Madrid. Un'operazione chiusa per 35 milioni di euro più 3 di bonus. Ma nel 2019 l'argentino era a un passo dal trasferirsi a Milano per dieci milioni in meno, come svelato dalla Gazzetta dello Sport: "Gennaio 2019: era tutto fatto, un’operazione bloccata per l’estate successiva per una cifra - con i bonus - dentro i 25 milioni. Se vogliamo, un trattamento di favore visto che Rodrigo era già in rampa di lancio. E poi? Semplicemente Spalletti, che aveva avallato, lasciò. E Conte, che stimava e stima De Paul, chiese al club di concentrarsi su Lukaku e possiamo capire. Rodrigo aveva messo l’Inter in cima alla sua lista, prima che spuntasse il Cholo in un torrido pomeriggio di metà giugno", si legge.