GdS – L’Inter aveva preso De Paul, poi cambiò idea. Se lo godrà Simeone per 35 mln

Il quotidiano torna sul trequartista argentino, grande protagonista in nazionale durante la Coppa America. E in passato a un passo dai nerazzurri

“La Coppa America insegna: meglio far presto la spesa. De Paul ora vale molto di più”, si legge su Gazzetta.it a firma Alfredo Pedullà. Un focus sui giocatori che hanno brillato nella competizione vinta dall’Argentina e sugli sviluppi di mercato legati a questi. In particolare, all’ormai ex capitano dell’Udinese, pronto a trasferirsi all’Atletico Madrid (l’accordo è stato trovato per 35 milioni di euro).