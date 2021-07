Simeone fa sul serio per de Vrij: la richiesta dell’Inter per il difensore

L'allenatore dell'Atletico Madrid è un grande estimatore del difensore olandese, in scadenza coi nerazzurri nel 2023

Il CholoSimeone è un grandissimo estimatore di Lautaro Martinez, ma anche di Stefan de Vrij. L’allenatore dell’Atletico Madrid guarda anche all’Inter per rinforzare la rosa dei Colchoneros verso la nuova stagione. Come svelato da Repubblica, il centrale dell’Inter - in scadenza di contratto nel 2023 - è tra gli obiettivi dell’Atletico per rinforzare la difesa e serviranno circa 40 milioni per strapparlo ai nerazzurri. Il prezzo per de Vrij è fissato, l’Atletico e le big inglesi sono alla finestra.