CM – Futuro Dimarco, ci sono tre italiane: “L’Inter fissa il prezzo, Inzaghi…”

Arrivano aggiornamenti sul futuro dell'esterno mancino, reduce da una stagione molto positiva in prestito al Verona

Come riportato da Calciomercato.com, “il tecnico lo valuterà, e studierà punti di forza e lacune. Ma l’idea del club è di ascoltare ogni offerta che arriverà per l’esterno mancino. In tal senso, la richiesta potrebbe essere anche di poco superiore ai 6 milioni inizialmente concordati con il Verona per il riscatto. Tra le squadre interessate al momento c’è il Cagliari. Poi, più staccato, il Napoli: fino a qualche settimana fa ha monitorato il giocatore, seguendolo più volte da vicino, ma l'interesse si è molto raffreddato. Sullo sfondo un ritorno al Verona, magari nuovamente in prestito. Difficile, ad oggi, una permanenza all’Inter”, si legge.