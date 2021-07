Torino su Dimarco? Juric: “Nel mercato può succedere di tutto, al momento…”

Le parole del nuovo allenatore granata in chiave mercato

Nelle ultime settimane, Federico Dimarco è stato costantemente accostato al Torino del nuovo allenatore Ivan Juric. I due hanno lavorato insieme a Verona e il classe 1997 si è messo in luce proprio nella scorsa stagione all'Hellas, ma al momento non ci sono trattative tra i granata e l'Inter. Così Juric in conferenza stampa ha risposto sui giocatori allenati al Verona: "Chiesti giocatori del Verona? Al momento no. All'Hellas ho conosciuto ragazzi speciali, ma non ho fatto richieste in questo senso alla società. Poi nel mercato può succedere di tutto, ma al momento non ci sono state queste richieste". Ieri Simone Inzaghi in conferenza ha ribadito che punta su Dimarco e dunque sembra destinato a restare all'Inter.