Inter, una squadra di Serie A vuole Dimarco: fissato il prezzo per l’addio

Le ultime sul difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e reduce dall'avventura in prestito al Verona con Juric.

Decideranno Simone Inzaghi e la società. Dopo il prestito al Verona, Federico Dimarco è pronto a tornare all’Inter. Al momento però non ci sono certezze sul suo futuro, dipenderà dal mercato: Ivan Juric infatti insiste per averlo al Torino dopo la scorsa stagione insieme al Verona. Il duttile giocatore è una delle priorità del nuovo allenatore granata, ma l’Inter non farà sconti: servono 12 milioni per l’addio a titolo definitivo. I nerazzurri non vorrebbero cedere di nuovo il giocatore in prestito e attendono che sia Inzaghi a valutarlo in ritiro.