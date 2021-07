Inter-Lautaro, non decolla la trattativa per il rinnovo: c’è distanza, le cifre

Le parti sono in contatto per il prolungamento dell'attaccante argentino, ma non mancano le difficoltà: la verità sulle cifre

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Ora l’attaccante è in vacanza, poi tornerà e si rimetterà subito a disposizione di Simone Inzaghi verso la nuova stagione. L’entourage del Toro è al lavoro per il prolungamento di contratto, ma non mancano le difficoltà, come riportato da Calciomercato.com: “La trattativa per prolungare l'accordo non decolla: i dirigenti nerazzurri offrono un aumento d'ingaggio da 3 a 4,5 milioni di euro netti a stagione contro una richiesta di 6,5 milioni netti all'anno. Sulle tracce del Toro ci sono Arsenal e Atletico Madrid, ma per convincere l'Inter serve una proposta irrinunciabile”, si legge.