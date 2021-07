GdS – I 4 giocatori che devono convincere Inzaghi di essere da Inter

Valutazioni in corso di Simone Inzaghi e del suo staff: questi calciatori devono dimostrare di poter far parte del progetto

Futuro in bilico. Per questi quattro giocatori dell'Inter, il ritiro estivo e le varie situazioni di mercato saranno fondamentali verso la nuova stagione. Come riporta Gazzetta.it, “piuttosto definite, ma di difficile soluzione, sono invece le situazioni che riguardano Gagliardini, Vecino, Agoume e Perisic, tutti chiamati a convincere Inzaghi per dimostrare di poter far parte del progetto. Per questi la permanenza è tutt’altro che scontata, anche se fino a oggi non sono pervenute offerte”, si legge.