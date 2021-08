La Stampa – Addio Lukaku? L’Inter prepara due colpi precisi in attacco: i nomi

La società nerazzurra ha le idee chiare in chiave mercato: i due profili individuati in caso di addio di Big Rom

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata e inizia a pensare all’eventuale dopo Lukaku . I nerazzurri sono in attesa di un nuovo rilancio del Chelsea, la richiesta non cambia: 130 milioni di euro. I Blues si sono già spinti oltre i 100, ma non abbastanza per la dirigenza interista. Su chi verrebbero reinvestiti i soldi in caso di cessione di Lukaku?

Così La Stampa parla della situazione: “Il piano, neanche troppo segreto, consiste in uno o due innesti di livello in attacco. L’erede di Big Rom è stato individuato in Duvan Zapata: operazione che, nonostante il prezzo di listino atalantino di almeno 45 milioni, può essere agevolata proprio dal Chelsea. Sulla rotta Londra-Bergamo, già da qualche giorno, si parla approfonditamente di un biglietto di prestito con diritto o obbligo di riscatto da consegnare a Tammy Abraham, centravanti del ’97 valutato complessivamente intorno ai 35 milioni. In caso di via libera anche per un ulteriore acquisto, al duo Marotta-Ausilio non dispiacerebbe riconsegnare Correa a Simone Inzaghi: la Lazio chiederebbe 40, ma la volontà dell’argentino di cambiare aria potrebbe far scendere il prezzo a 30”, si legge.