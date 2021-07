Inter, servono 25 mln sia per Dumfries che per Bellerin: “Ma c’è una differenza”

I nerazzurri sono alla ricerca dell'erede di Hakimi sulla fascia destra: ecco le condizioni per i due colpi

25 milioni di euro. È la valutazione, a oggi, di Denzel Dumfries e Hector Bellerin, due dei principali nomi accostati all’Inter per il dopo Achraf Hakimi. Il Giorno però svela le differenti condizioni per i due colpi, rispettivamente da PSV e Arsenal: “Hanno una valutazione simile, attorno ai 25 milioni di euro. La differenza tra le due operazioni è che mentre lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal, soluzione a cui i Gunners non hanno detto no a prescindere, l’olandese è in uscita dal PSV a titolo non temporaneo”, si legge.