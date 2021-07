Non solo Nandez, Repubblica: “L’altro candidato Inter come erede di Hakimi”

Il duttile centrocampista del Cagliari, ma non solo: c'è sempre un altro nome per la fascia destra dei nerazzurri

La trattativa in corso sull’asse Inter-Cagliari, ma non solo. I nerazzurri stanno provando a stringere per Nahitan Nandez, ma guardano anche a un’altra pista per la sostituzione di Achraf Hakimi. Lo svela La Repubblica.