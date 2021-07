Inter, piace sempre Marcos Alonso. Affondo per i tre nomi della fascia destra

Gli aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport sui profili ideali per le due corsie laterali nerazzurre

La priorità è la fascia destra, ma l’Inter guarda anche alla sinistra in vista della prossima stagione. Federico Dimarco è destinato a restare, mentre è ancora da scrivere il futuro di Ivan Perisic (piace molto in Bundesliga). Come riportato dal podcast di mercato della Gazzetta dello Sport, “continua il casting dell’Inter per gli esterni, con profili uno diverso dall’altro. Come Marcos Alonso del Chelsea, un giocatore che piace. A destra invece la pista Nandez dal Cagliari, le alternative sono Bellerin e Zappacosta appena rientrato a Londra. Ausilio e Marotta stanno cercando l’affondo giusto”.