CdS – Dopo Hakimi, l’Inter depenna un nome: “Probabile vada all’estero”

Gli aggiornamenti sul futuro del terzino della Nazionale, reduce dalla stagione in prestito al PSG

Un esterno in meno dal casting per il dopo Achraf Hakimi in casa Inter. Ne è convinto oggi il Corriere dello Sport, che depenna il nome di Alessandro Florenzi dalle piste per la corsia destra nerazzurra. “A Roma non rimarrà sicuramente Florenzi, alla ricerca di una nuova avventura dopo l’esperienza al Psg. Probabilmente finirà ancora all’estero”, si legge.