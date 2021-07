Inter, Nandez come rischio calcolato: “Una sola formula, non è un piano A”

Le idee della società nerazzurre sul centrocampista del Cagliari sono chiare: arriverà solo così

L’Inter segue con grande interesse Nahitan Nandez , ma non sarà facile trovare un’intesa con il Cagliari. I nerazzurri continuano a cercare occasioni di mercato e per questo il duttile centrocampista arriverà solo a determinate condizioni, come svelato da Calciomercato.com.

"La situazione la conosciamo tutti, da viale della Liberazione cercano occasioni di mercato che consentano a Zhang di far quadrare i conti e ciò che filtra è che l’Inter, per Nandez, non sia disposta ad andare oltre un prestito con diritto. Sia perché non è uno specifico del ruolo, sia perché a Milano non hanno mai pensato a lui come Piano A da perseguire. E allora, se Nandez sarà, l’uruguaiano dovrà presentarsi come una buona occasione di mercato. Un rischio calcolato”, si legge.