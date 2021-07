Sky – Futuro Lautaro Martinez, la volontà dell’Inter in questo mercato è chiara

Aggiornamenti importanti da Sky Sport sul futuro dell'attaccante argentino, ora impegnato in Coppa America

L'Inter ha le idee chiare sul futuro di Lautaro Martinez in questa finestra di calciomercato. Attualmente l'attaccante è impegnato con la sua Argentina in Coppa America, poi si godrà le vacanze prima di riprendere a lavorare in vista della nuova stagione. Simone Inzaghi non vede l'ora di allenare il Toro e Lukaku e ha avuto importanti rassicurazioni sul futuro dell'argentino. Confermate anche oggi da Sky Sport: "SuLautaro Martinez non ci sono novità, ma se ne parla soprattutto per la volontà dell’Inter di rinnovargli il contratto”. Non è prevista la cessione di Lautaro in questa finestra di mercato, anzi: i nerazzurri sono al lavoro per prolungare il suo accordo.