Perisic in scadenza, tra permanenza e addio: l’Inter ragiona su due fattori

Resta in nerazzurro o dice addio? Riflessioni in corso all'interno della società sul futuro dell'esterno croato

È tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic. Simone Inzaghi è un grande estimatore dell’esterno croato e lo considera ideale per il ruolo di tornante sulla fascia sinistra della sua Inter, ma ci sono due aspetti da non sottovalutare. Ne parla Gazzetta.it: “Perisic ha un vincolo soltanto fino al giugno 2022, ma età (32 anni) e ingaggio pesante (5 milioni) portano a pensare che le parti si saluteranno tra dodici mesi. A meno che il croato non accetti una riduzione dell'ingaggio da spalmare su due o tre stagioni”, si legge.