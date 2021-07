Mercato Inter, Repubblica svela: “Il futuro di un attaccante è da definire”

Non è ancora deciso il futuro di un centravanti nerazzurro, che ora sta lavorando in ritiro con il nuovo allenatore Inzaghi

Il futuro di un attaccante è tutto da scrivere in casa Inter. Per il momento, infatti, Andrea Pinamonti sta lavorando ad Appiano Gentile con il nuovo allenatore Simone Inzaghi, ma non è certo di restare. Anzi, dopo essere stato utilizzato col contagocce da Antonio Conte, il classe 1999 reclama maggiore spazio e può partire. Come svela La Repubblica, è ancora da definire il futuro di Pinamonti. In Italia, piace allo Spezia, ma non esclude un’avventura all’estero.