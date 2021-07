Inter, costi elevati per l’addio di Pinamonti: spunta un nuovo scenario

Arrivano aggiornamenti da Calciomercato.com sul futuro dell'attaccante classe 1999, in uscita dall'Inter

Come riportato da Calciomercato.com, “per l'Inter il costo del suo ammortamento a bilancio dopo il controriscatto a 20 milioni dal Genoa ha un peso eccessivo, così come lo ha il suo ingaggio da 2 milioni annui. Pinamonti dal canto suo non vuole perdere in panchina un altro anno intero e allora per tutti la soluzione più giusta potrebbe essere quella di trovare una nuova sistemazione. Per la prima volta da quando è arrivato fra i professionisti il centravanti sta iniziando a prendere in considerazione l'ipotesi di andare a giocare all’estero”. Un nuovo scenario dunque per Pinamonti, che spera la prossima sia la stagione della sua consacrazione.