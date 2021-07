Inter, Brozovic tra i sacrificabili? La comunicazione di Inzaghi alla società

L'allenatore nerazzurro si è espresso chiaramente con la dirigenza sul futuro del centrocampista croato, in scadenza nel 2022

Simone Inzaghi si espone in prima persona sul futuro di Marcelo Brozovic . Il nuovo allenatore dell’Inter ha le idee chiare e ha parlato immediatamente del centrocampista croato con la società nerazzurra. Ne parla in modo approfondito oggi il Corriere dello Sport.

“Brozovic se l’è ritrovato (Inzaghi, ndr), ma già nei discorsi iniziali con Marotta e Ausilio ha posto il suo veto a qualsiasi ipotesi o ragionamento di cessione. Del resto, con un contratto in scadenza tra una stagione e un valore internazionale ormai riconosciuto, il croato avrebbe potuto finire tra i sacrificabili. Invece no: Inzaghi vuole che sia il cardine della sua mediana, assicurandogli massima responsabilità. E del rinnovo, che si annuncia non così agevole, se ne dovranno occupare Marotta e Ausilio”, si legge.