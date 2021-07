Calciomercato Inter, Sky: “Dopo Calhanoglu, Inzaghi aspetta altri rinforzi”

Le operazioni di mercato in uscita, ma anche in entrata: il nuovo allenatore aspetta rinforzi per la sua Inter

Simone Inzaghi aspetta rinforzi per la sua Inter. La priorità per i nerazzurri sono le operazioni in uscita, poi entrerà nel vivo anche il mercato in entrata. Come si legge sul sito di Sky Sport, “la nuova stagione dell'Inter è pronta a cominciare. Il 7 luglio ci sarà la presentazione del nuovo allenatore, Simone Inzaghi, che verrà introdotto dal CEO Sport Beppe Marotta. Inzaghi, dopo Calhanoglu, aspetta altri rinforzi per la squadra”. Mercato in uscita, rinnovi e colpi in entrata: i nerazzurri si muovono su questi tre fronti verso l'inizio della nuova stagione,