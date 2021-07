Inter, terminato l’incontro col Benfica per Joao Mario: le ultime

Le novità sulla trattativa tra il club nerazzurro e quello portoghese per il centrocampista

Dopo aver trovato l'intesa con Joao Mario nei giorni scorsi, la dirigenza del Benfica si è recata a Milano per incontrare l'Inter e dare un'accelerata decisiva alla trattativa. Come riportato da gianlucadimarzio.com, è "terminato dopo quasi 4 ore l’incontro tra la dirigenza del Benfica e l’Inter per Joao Mario. Contatto positivo, le parti si riaggiorneranno nelle prossimeore", si legge. L'addio a titolo definitivo di Joao Mario è sempre più vicino.