Inter, prende quota l’idea Keita: proseguono i contatti, Inzaghi vorrebbe…

Nuovi aggiornamenti sul futuro dell'attaccante senegalese, già allenato da Inzaghi alla Lazio

Prende quota l’idea Keita Balde per l’attacco dell’Inter. Come riportato da Sportitalia, proseguono i contatti dei nerazzurri con il giocatore e il suo entourage. Simone Inzaghi, che ha incontrato Keita in vacanza a Capri a fine giugno, gradirebbe averlo a disposizione per avere un’alternativa in più nel parco attaccanti. Reduce dall’esperienza in prestito alla Sampdoria, Keita è sotto contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2022. Lo stesso giocatore tornerebbe volentieri all’Inter e a lavorare con Inzaghi.