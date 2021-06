Sportitalia – Inzaghi incontra Keita a Capri: il giocatore si offre in Italia

L'allenatore e l'attaccante hanno lavorato insieme alla Lazio e nelle scorse ore si sono incontrati in vacanza

Un interessante aneddoto raccontato da Sportitalia. Keita, infatti, nelle scorse ore si è incontrato con il nuovo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. I due si sono visti a Capri, è stato un incontro di cortesia, ricordiamo che hanno lavorato insieme alla Lazio i due. Il giocatore verrà offerto dal suo entourage in Italia, è di proprietà del Monaco dopo il prestito alla Sampdoria e vuole continuare a giocare in Serie A. L'attaccante ha già giocato una stagione con la maglia nerazzurra, ma al momento non risulta un interesse dei nerazzurri per Keita.