Inter, Inzaghi ha chiesto un nuovo attaccante: “Il nome in pole nella sua testa”

Il nuovo allenatore nerazzurro ha indicato il profilo ideale per rinforzare il parco attaccanti della sua squadra

Prima le uscite, poi le entrate. La strategia di mercato dell’Inter resta chiara e la società è al lavoro per soddisfare le richieste del nuovo allenatore nerazzurro. Come svelato da La Repubblica, "Inzaghi ha chiesto un attaccante da aggiungere a Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez - senza dimenticare Pinamonti - con Keita in pole nella testa dell'allenatore. Il classe 1995, dopo il prestito alla Sampdoria, tornerà al Monaco ma il club francese lavora alla cessione del ragazzo - scadenza contratto nel 2022 - che è fuori dal progetto tecnico”, si legge.