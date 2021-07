Inter su Kessié? Pioli sul suo futuro: “Sereno e motivato, sta bene al Milan”

Le parole dell'allenatore rossonero sul futuro del centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022

Nelle scorse settimane, il nome di Franck Kessié è stato diverse volte accostato all’Inter. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e i nerazzurri ci pensano proprio in caso di mancato rinnovo. Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore rossonero, sul futuro di Kessié: “È un giocatore che è cresciuto tanto come tanti suoi compagni. È molto forte e ha dato tanto alla sua squadra. Sappiamo bene quanto conta per questa squadra. L’ho sentito, in vacanza si è riposato, si è sposato ed ora è alle Olimpiadi. È sereno e motivato, tornerà forte come prima. Non mi occupo del suo rinnovo ma so che lui sta bene qui con noi”.