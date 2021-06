Calciomercato Inter: il Bologna fa sul serio per Kolarov, ma c’è un problema

Gli aggiornamenti in chiave mercato sul futuro dell'ex difensore della Roma, che ha totalizzato solo 11 presenze in nerazzurro

Il Bologna insiste per Aleksander Kolarov, che si svincolerà dall'Inter a fine giugno. Secondo quanto riferito da IlResto del Carlino il problema è legato all'ingaggio: il difensore chiede 2 milioni all'anno, il Bologna per ora è arrivato a offrirne 1,5 a stagione per l'ex Roma. Nell’ultima stagione tra Serie A e coppe Kolarov ha giocato solo 11 partite, con un solo assist all’attivo.