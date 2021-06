Inter, Kostic piace da sempre: perché la società non affonda il colpo

I nerazzurri apprezzano le qualità dell'esterno, ma al momento non hanno iniziato a trattare con l'Eintracht

La fascia destra, ma anche quella sinistra. L'Inter si guarda attorno alla ricerca di rinforzi per Simone Inzaghi. Filip Kostic è sempre piaciuto ai nerazzurri e in particolare al direttore sportivo Piero Ausilio, ma non c’è nulla di più al momento secondo Sky Sport. Non è mai stata fatta e non è la prima scelta a oggi, in casa Inter sono pronti ad andare su altri nomi. È tra i profili seguiti, ma al momento i nerazzurri non sono disposti a spendere i 25 milioni chiesti dall'Eintracht Francoforte.