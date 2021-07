Lautaro, l’Atletico chiama. Gazzetta: “Questa la risposta dell’agente del Toro”

Simeone vorrebbe allenare l'argentino: la risposta dell'entourage dell'attaccante dell'Inter

Squilla il telefono di Alejandro Camano, che nelle scorse settimane ha chiuso la trattativa con Inter e PSG per Achraf Hakimi. Le chiamate al noto agente arrivano da Madrid, sponda Atletico, per un altro suo assistito: Lautaro Martinez. Il Toro aspetta una chiamata dei nerazzurri per rinnovare il contratto, ma prima c’è una finale di Coppa America da giocare con la sua Argentina, contro il Brasile. Come svela Gazzetta.it, per Lautaro “chiamano soprattutto dalla Liga Spagnola, specialmente da Madrid sponda Atletico, tuttavia la risposta è sempre la stessa: "Aspettiamo. Per il momento non siamo interessati, grazie". Perché la priorità è l’Inter”, si legge.