Inter, la valutazione di Lautaro allontana l’Atletico Madrid: ecco il prezzo

Quanto chiedono i nerazzurri per il cartellino del Toro, fresco vincitore della Coppa America con la sua Argentina

Scudetto, Coppa America, vacanze e ripresa degli allenamenti. Dopo i due trofei vinti in questo 2021, Lautaro Martinez si godrà ora il meritato relax prima di ricominciare a lavorare verso la nuova stagione. Come sottolinea Tuttosport, “in questo momento sembra più complicato trovare l’intesa per rinnovare il contratto che trattenere il giocatore, perché se le sue prestazioni porteranno l’agente a chiedere un ingaggio più alto, allo stesso tempo l’Inter resterà ferma sulla sua valutazione, ovvero 90 milioni, cifra che nessuna delle big spagnole sembra in grado di poter oggi raggiungere”, si legge.