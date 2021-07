Sky – Inter-Lautaro, dialoghi per il rinnovo: due aspetti chiave da discutere

Aggiornamenti da Sky Sport sui contatti tra l'entourage del Toro e la dirigenza nerazzurra per il prolungamento di contratto

Dopo la vittoria della Coppa America con la sua Argentina, le meritate vacanze prima della nuova stagione. Lautaro Martinez sta ancora festeggiando il successo con la sua nazionale e aspetta novità dal suo entourage sul rinnovo, attualmente in scadenza al 30 giugno 2023. Come riportato da Sky Sport, ci sono già stati alcuni incontri l’agente, ma ancora non si è entrato nei dettagli su cifre e durata. Discorsi per ora interlocutori tra le parti, la trattativa non è ancora entrata nel vivo.