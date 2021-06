Inter, Lazaro torna dal prestito: le sirene inglesi e cosa pensa Inzaghi

L'esterno austriaco è pronto a rientrare in nerazzurro dopo la stagione in prestito al Borussia Monchengladbach

Di rientro all’Inter dopo un prestito, ma solo di passaggio. Salvo sorprese, Valentino Lazaro lascerà i nerazzurri in estate dopo la stagione in prestito al Borussia Monchengladbach. Secondo quanto riportato dal portale britannico Chronicle Live, il Newcastle è pronto a riprendere l’austriaco che ha già detto sì all’eventuale destinazione. Lazaro infatti non rientra nei piani di Simone Inzaghi, che aspetta rinforzi sulle fasce dal mercato.