Inter defilata per Luis Alberto: gli scambi proposti da Milan e Juve alla Lazio

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista spagnolo, accostato anche ai nerazzurri nelle scorse settimane

Dopo l’arrivo di Hakan Calhanoglu a parametro zero, l’Inter si è defilata per Luis Alberto. Lo spagnolo era in lista tra i possibili rinforzi di Simone Inzaghi per la nuova stagione, ma i nerazzurri hanno deciso di cogliere l’occasione Calhanoglu per il centrocampo. Non si fermano però i rumors sullo spagnolo della Lazio.