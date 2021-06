Luis Alberto nel mirino dell’Inter? Sarri non avrebbe mai firmato se…

Le parole dell'esperto di mercato di Sky Sport, Fabrizio Romano, sul futuro del trequartista spagnolo accostato ai nerazzurri

Nelle scorse ore Il Messaggero ha accostato Luis Alberto all’Inter, come desiderio di Simone Inzaghi in chiave mercato. In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano ha parlato così del trequartista spagnolo: “Il futuro diLuis Alberto? Resta alla Lazio, Sarri non avrebbe mai firmato se non avesse avuto garanzie su lui, Milinkovic e Immobile. Penso non avrebbe mai firmato”.