Repubblica – Lukaku, Inter chiede 150 mln. Chelsea non si spaventa e…

No dei nerazzurri alle prime due proposte dei Blues, ecco la richiesta della dirigenza per il cartellino di Big Rom

Il Chelsea non ha alcuna intenzione di fermarsi per Romelu Lukaku e anzi, è solo all’inizio. L’Inter per ora ha detto no ai Blues per Big Rom, ma è pronta a valutare nuove proposte al rialzo per il cartellino dell’attaccante. La Repubblica ha svelato i dettagli della situazione, tra offerte in arrivo dall’Inghilterra e richiesta dei nerazzurri.