CorSera – Il blitz del Chelsea, le posizioni di Lukaku e Inter: tutta la verità

Tutta la verità sull'offerta dei Blues, ma anche sulle posizioni del giocatore e della società nerazzurra nella trattativa

Tutta la verità sull’offerta del Chelsea, ma anche sulle posizioni di Romelu Lukaku e dell’Inter. Il Corriere della Sera prova a fare chiarezza sulle dinamiche della trattativa in corso in queste ore sull’asse Milano-Londra per il possibile ritorno di Big Rom in Inghilterra, sponda Chelsea. La proposta dei Blues è ormai nota: 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, valutato circa 15 . L'Inter però continua a chiedere 130 milioni cash per il giocatore, senza contropartite.

“Lukaku a Milano guadagna 8,5 milioni netti fino al 2024 e, pur legato alla città, sta riflettendo sull’occasione che gli si spalanca davanti. In questo momento il Chelsea oltre a essere il club campione d’Europa è la società con maggiori capacità di spesa e ha pronto per il belga un contratto da 12 milioni netti, con gli immancabili bonus lieviterebbe fino a 15. Un contratto faraonico, capace di far vacillare chiunque. Non è stato Lukaku a chiedere la cessione, non è stata l’Inter a metterlo in vendita, è arrivata una proposta, le parti riflettono. L’attaccante è ingolosito dall’ingaggio, dalla possibilità di prendersi una rivincita in Premier League e di giocare nel Chelsea che lo acquistò ma non ebbe fiducia in lui quando era un giovane di prospettiva”, si legge.