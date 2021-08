CM – Inter: Lukaku non è in uscita, ma una variabile può cambiare tutto

C'è un aspetto che può rivelarsi decisivo nei dialoghi tra Chelsea, Lukaku e Inter. La situazione è in evoluzione

La volontà di Romelu Lukaku sarà sicuramente decisiva. Non dipende tutto da Big Rom, ma molto sì. Proseguono i dialoghi sull’asse Milano-Londra tra Inter e Chelsea: i nerazzurri aspettano un rilancio dei Blues, per arrivare all’offerta a tre cifre irrinunciabile per il belga. Come riportato da Calciomercato.com, “la variabile che potrebbe modificare ogni assetto risiede nella volontà del calciatore, che fino a una settimana fa non sembrava sfiorato dagli assalti del Chelsea. E adesso? Probabilmente nella sua testa qualcosa sta cambiando, di sicuro lo scopriremo presto, perché in queste ore l’Inter ha scaricato a lui la palla”, si legge.